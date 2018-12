Rijsbergenaar laat auto achter na ongeval in Effen en gaat te voet verder

De jonge automobilist werd opgespoord via het kenteken van het voertuig. Hij werd aangehouden, waarbij bleek dat hij te veel had gedronken. Zijn alcoholpromillage bedroeg circa 0,65 (290 ugl) , terwijl voor iemand met minder dan vijf jaar rijervaring een promillage van 0,2 is toegestaan. Een automobilist met vijf jaar of meer rijervaring krijgt een boete vanaf 0,5 promille (220 ugl).



Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat hij op de rotonde een sperdifferentieel wilde uitproberen dat hij onlangs onder zijn auto had gebouwd. Hij was gaan spinnen, verloor de macht over het stuur en botste tegen de lantaarnpaal en het verkeersbord. Hij zou vier of vijf biertjes hebben gedronken. Na de aanrijding was hij naar een vriend gelopen. De man zei niet te weten dat het strafbaar was om de plaats van een ongeval te verlaten.



De Rijsbergenaar kreeg een rijverbod van vier uren. Hij krijgt tevens een proces-verbaal voor het verlaten van de plaats van het ongeval en rijden onder invloed.