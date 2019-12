Rijsbergen verliest, Zundert wint museum De Weeghreyse

RIJSBERGEN - Bijna veertien jaar lang was het voormalige gemeentehuis in Rijsbergen het thuis van Museum de Weeghreyse. Dat is nu voorbij. Het museum verhuist deze week naar Zundert.

Er heerst deze dagen flinke bedrijvigheid in het voormalige Rijsbergse gemeentehuis. Museummedewerkers pakken de lokale geschiedenis van de vijf Zundertse kernen in dozen, plakken er etiketten op, sjouwen ze naar de auto, rijden naar Zundert. Er wordt volop verhuisd. Al is het met gemengde gevoelens.

Graag was het museum in het monumentale Rijsbergse raadhuis gebleven. Maar dat kon niet. Het pand is anderhalf jaar geleden verkocht. Maandenlang zocht De Weeghreyse naar een nieuw onderkomen. Liefst in Rijsbergen. ,,Want daar wonen de meeste van onze vrijwilligers”, zegt museumconservator Pieter van Nes. Maar: ,,Ondanks dat we een aantal locaties bekeken, bleek er in Rijsbergen niets dat voor ons betaalbaar en ruim genoeg was en bovendien een beetje op een centrale plaats lag.”

Markt 23 Zundert

Uiteindelijk kwam de particuliere eigenaar van Markt 23 in Zundert met een oplossing. Hij bood aan om met het museum de benedenverdieping van dat pand te betrekken. Tegen een schappelijke huur. ,,Een goed gebouw”, zegt van Nes. Ruim genoeg en met etalages waar het museum gebruik van kan maken.

Volledig scherm Zundert, Markt 23, de nieuwe plek van het museum De Weeghreyse © Google Streetview Van Nes: ,,Door onze verhuizing versterken we de centrumfunctie van Zundert.” Maar tegelijkertijd: ,,Levert Rijsbergen in.” Jammer, vindt hij, Met het vertrek van het museum wordt een voor Rijsbergen betekenisvol gebouw onttrokken aan de openbaarheid. ,,Het voormalige gemeentehuis had tot nog toe toch altijd een soort centrumrol in Rijsbergen.”

Nieuwe Woonwet

Maar, de verhuizing kon niet echt anders. Tot zo’n anderhalf jaar geleden was het gemeentehuis eigendom van wooncorporatie Thuisvester. Een wijziging van de Woonwet verplichtte wooncorporaties af te zien van te veel nevenactiviteiten. Het museum ging de verkoop in. Bavo Vastgoed, een onderneming waarin onder meer de lokale ontwikkelaars Maas-Jacobs en Somnium Real Estate participeren, legde de hand op het monumentale gebouw.

De nieuwe eigenaar gaf al meteen te kennen plannen te hebben om het gemeentehuis op termijn flink op te knappen. Kris Maas van Maas-Jacobs/Bavo Vastgoed: ,,We hebben destijds ruimte aangeboden aan het museum.” Maar de huurprijs zou in het opgeknapte pand, vanwege de investeringen en gemaakte kosten, hoger uitvallen. Te hoog voor het museum.