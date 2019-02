Rijsbergen maakt het weer bont: ‘Precies wat we voor ogen hadden’

RIJSBERGEN - Rijsbergen laat deze dagen zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Negen avonden lang, en één middag kan er genoten worden van de sketches, liedjes en dans. Vrijdagavond vond de première plaats in zaal De Koutershof.

In totaal gaan tot en met volgende week zondag zo’n 2.300 bezoekers de voorstelling zien. ‘Daor gaogut nou nie om’, is de titel van deze voorstelling. Net als voorgaande jaren is er veel aandacht voor belangrijke en minder belangrijke zaken die het afgelopen jaar speelden in het dorp.

Het nieuwe regisseursduo Mark Koeken en Bart Haast betoonden zich direct na afloop, tussen het in ontvangst nemen van schouderklopjes door, zeer tevreden met het verloop van de voorstelling. ,,Dit is precies wat we voor ogen hadden”, zegt Koeken stralend.

Rijsbergse Revue

Rijsbergen kent een rijke variété-historie. In 1945 ontstond de Rijsbergse Revue. Gevolgd door een tiental jaar waarin cabaretgroep de Niksnutten in de jaren zestig en zeventig hun kunsten vertoonden. In 1981 presenteerde cv De Aopelaanders voor het eerst de Bonte Avonden.

Na een aarzelend, qua bezoekersaantallen tegenvallend eerste jaar, groeide deze al snel uit tot een fenomeen. ,,Het is mooi om mensen aan het lachen te mogen maken”, zegt Hans van Bekaf als nestor van de spelersgroep. ,,Er wordt al zo weinig gelachen in de wereld. Dan is dit toch prachtig om te doen.”