Rijsbergen heeft als eerste in Zundert een glasvezelcentrale

Zo’n centrale, die ook wel Point of Presence (PoP) wordt genoemd, ziet er uit als een elektriciteitshuisje. Op termijn staan er in heel de gemeente Zundert vier.

Die PoP is een belangrijk onderdeel van het glasvezelnetwerk dat aannemer Spitters op dit moment in opdracht van E-Fiber aanlegt in de gemeente Zundert. Vanuit de centrale gaan de glasvezelkabels naar de woningen en bedrijven.

Gedenkwaardig

In die zin is de plaatsing van de PoP een gedenkwaardig moment. Het kondigt zichtbaar de komst aan van het nieuwe glasvezelnetwerk in het Zundertse. Binnen een paar maanden, zo is de verwachting, is het eerste gebied met circa drieduizend adressen aangesloten op het netwerk en is het te gebruiken voor iedereen die een er een abonnement voor afsloot.

Het duur overigens nog wel even voor heel de gemeente Zundert gebruik kan maken van glasvezel. Volgens planning is alles pas in het tweede kwartaal van volgend jaar klaar. Wie wil meer wil weten over de planning en over abonnementen, kan informatie vinden op www.e-fiber.nl/project/zundert.