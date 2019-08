Rijsbergen bouwt zijn corsowagen zo goed als energieneutraal

RIJSBERGEN - Bij de bouw van corsowagens wordt veel stroom gebruikt. Niet goed voor het milieu. Buurtschappen kijken hoe het anders kan. Rijsbergen is al ver. ,,We zijn vrijwel zelfvoorzienend.”

Voorzitter Lars Verpalen van buurtschap Rijsbergen vertelt: ,,Als bouwers de corsotent binnenkomen, gaan onmiddellijk de lampen en de radio aan. Er worden lasapparaten gepakt, koffie gezet. Er wordt ongemerkt enorm veel energie verbruikt.”

Nieuwe loods

Dat was al zo toen het buurtschap in een paar containers werkte. ,,Maar toen we in 2016 een nieuwe loods betrokken, schoot het stroomverbruik omhoog.” Er was verbeterde verlichting, het was makkelijker om buiten het seizoen te werken. ,,Opeens verbruikten we niet, zoals voorheen, zo’n 8000 kilowattuur per jaar, maar tussen de 13000 en 14000 kilowattuur.”

Dat moest anders, vond het buurtschap. ,,We wilden verduurzamen, ons steentje bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, onze verantwoordelijkheid nemen.” Het leidde in 2018 tot een vijfjarenplan. ,,We besloten te investeren om helemaal zelfvoorzienend te worden.

Tijd voor bier-knop

Als eerste werd een ‘slimme touchscreen’voor de verlichting geïnstalleerd. ,,Daarop zijn drie knopjes: ‘bouwen in de tent’, ‘klussen in de loods’ en ‘tijd voor bier’. We doen alleen de lampen aan in het vertrek waar we op dat moment zijn.”

De lampen zelf werden vervangen door meer duurzame LED-verlichting. ,,En in de gangen en wc’s zijn sensoren aangebracht waardoor daar het licht alleen aan gaat als er mensen zijn.”

Maatregelen waarmee het stroomverbruik werd teruggebracht tot zo’n 11000 kilowattuur per jaar. Nog veel. Ter vergelijking: een gezin met twee kinderen verbruikt jaarlijks gemiddeld zo’n 4600 kilowattuur. Verpalen: ,,Lager lukte niet. Maar we besloten wel dat we die 11000 helemaal zelf wilden opwekken.” Om dat te realiseren werden op het dak 45 zonnepanelen neergelegd. ,,Op zonnige dagen wekken we precies op wat we verbruiken. We kijken nu hoe de energie is op te slaan.” Als dat lukt is Rijsbergen helemaal zelfvoorzienend.

Andere buurschappen

Dat het duurzaamheidsvraagstuk niet alleen bij Rijsbergen leeft, blijkt uit een rondgang langs andere buurtschappen. Veel zijn er op één of andere manier mee bezig. Namen al maatregelen. Verpalen: ,,Collega-buurtschappen zijn bij ons wezen kijken hoe wij het hebben aangepakt.”