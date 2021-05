Rijkssteun voor Bredase choreografe

Invasie Nederlan­ders op Belgische terrassen blijft uit

8 mei Dat de coronaregels in Nederland en België bepaald niet altijd parallel lopen weten we al een tijdje. Sinds dit weekend is daar opnieuw een sterk staaltje van te zien. Want waar bij ons de terrassen om 18 uur dicht moeten, mogen ze bij onze zuiderburen tot 22 uur open blijven.