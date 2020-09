Rijksmonument in Terheijden wacht al bijna 20 jaar op renovatie, maar: ‘Het komt helemaal goed’

TERHEIJDEN - Is het monumentale pand aan de Raadhuisstraat 42 in Terheijden nog te redden? De eigenaar denkt van wel, maar gemeente Drimmelen heeft er weinig vertrouwen meer in en grijpt in.

De Prins, zo heet het herenhuis uit 1767. Met de dichtgetimmerde ramen, rotte kozijnen, scheuren in de gevel en afgebladderde verf is de vorstelijke uitstraling al zeker twintig jaar ver te zoeken. Voor de gemeente Drimmelen is de maat nu vol en een dwangsom dreigt voor aannemer Corné Dudok die sinds 2001 eigenaar is van het pand.

“Er zit naar onze mening te weinig voortgang in het renovatieproject en daarom hebben wij deze handhavingsprocedure gestart”, zegt de gemeente. “Dit houdt in dat de eigenaar een aantal bouwkundige voorzieningen moet treffen, die gekoppeld zijn aan strakke deadlines. Gebeurt dit niet, dan moet hij een dwangsom betalen.”

Rijksmonument

Quote Over anderhalf jaar is de buitenkant klaar, maar dan moet het binnen nog worden afgewerkt Corné Dudok, eigenaar rijksmonument De Prins Het pand wordt al jaren door de gemeente in de gaten gehouden. In 2010 vroegen verschillende partijen het college in te grijpen. Er volgden gesprekken met de eigenaar, maar de gemeente had geen stok achter de deur om hem het onderhoud aan het rijksmonument te laten uitvoeren. Sinds 2017 heeft de gemeente echter wel bevoegdheden om verwaarlozing van een rijksmonument te voorkomen.

Eigenaar Dudok begrijpt dat er zorgen zijn over het pand. “Aan de buitenkant is namelijk niet te zien dat er van binnen al veel gedaan is. De mensen denken dat ik er niet meer aan het werk ben, omdat mijn bus er weinig staat. Maar die parkeer ik daar niet meer, omdat de straat zo smal is.”

Nieuwe kozijnen

Dudok verwacht aan het einde van het jaar aan de voorgevel te beginnen. “De nieuwe kozijnen staan al klaar. Over anderhalf jaar is de buitenkant klaar, maar dan moet het binnen nog worden afgewerkt.”

Het gaat dus nog wel even duren voordat Dudok in het pand kan gaan wonen. “Dat is nog altijd het plan, maar door andere werkzaamheden kon ik de afgelopen jaren niet genoeg tijd vrijmaken voor het huis. Nu is er veel in gang gezet, maar dat staat los van de dwangsom. Het komt helemaal goed met het huis", belooft hij.