Rijk steunt West- en Midden-Brabant met tien miljoen

Het geld komt bovenop de 120 miljoen euro die de regio (bedrijfsleven, gemeenten, provincie en onderwijs) er zelf in stopt. Eén van de 17 initiatieven waar het geld naar toe gaat is het zogeheten DALI-project. Daarbij werken studenten van de BUAS (voorheen NHTV in Breda) samen met transportbedrijven om manieren te bedenken om zo efficiënt mogelijk goederen over de weg te kunnen vervoeren, dus minder halflege vrachtwagens.

De projecten die al begonnen zijn, lopen door tot 2021. De tien miljoen van het kabinet maakt deel uit van het zogeheten regiodeal-beleid. Vanuit het hele land konden de afgelopen tijd voorstellen worden ingediend om voor rijkssteun in aanmerking te komen. In totaal is er deze kabinetsperiode 950 miljoen euro te verdelen. Eén van de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen is dat de regio minimaal dezelde hoeveelheid geld in de initiatieven stopt als het Rijk.