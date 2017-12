Rijk en provincie investeren miljoenen in weg en spoor. Wat betekent dit voor West-Brabant?

Verbreding A58

De A58 tussen Breda en Tilburg wordt volledig verbreed naar 2x3 rijstroken. Rijk en provincie trekken samen zeventig miljoen euro uit om ook extra asfalt te leggen tussen knooppunt Sint Annabosch en Tilburg. Vorig jaar was al afgesproken dat het stuk snelweg tussen Galder en Sint Annabosch zou worden verbreed. ,,De filedruk wordt steeds groter. Daarom is het van groot belang dat het hele traject tussen Breda en Tilburg wordt aangepakt. Anders krijg je tussen Annabosch en Tilburg een groot flessenhalseffect", aldus provinciebestuurder Christophe van der Maat (VVD, Mobiliteit). De verbreding van de A58 begint volgens Van der Maat in 2021 en gaat zeker een paar jaar duren. Deze maatregelen betekenen dat de troeteleik bij Ulvenhout niet kan blijven staan. ,,De brede middenberm waar de eik staat, hebben we hard nodig voor de extra rijstroken. Als we deze boom zouden ontzien, betekent dit dat er aan de andere kant veel meer bomen moeten worden gekapt om ruimte te maken", aldus Van der Maat.

Spoor bij Moerdijk

Naast verbreding van de A58, heeft ook het spoor in West-Brabant extra aandacht vanuit Den Bosch en Den Haag. Zo wil de provincie samen met het ministerie en het havenschap Moerdijk onderzoeken of het spoor op industrieterrein Moerdijk kan worden verdubbeld. ,,Vrachtvervoer via haven en spoor wordt steeds belangrijker. Zeker nu het aantal logistieke bedrijven in deze regio groeit. Dan is het zaak dat het spoor bij Moerdijk meer capaciteit krijgt", stelt Van der Maat.

Internationale trein