Rijen poetst na de wolkbreuk: ‘Dat maandverbandje ruim ik zo wel even op’

VideoRIJEN - Het is het nieuwe normaal: een wolkbreuk en straten die blank komen te staan. De heftigheid van de buien trof vrijdagavond vooral Brabant. Was op 16 juni dorp Chaam nog de klos, deze keer stond het vooral blank in Rijen, waar ze zaterdag flink aan het poetsen zijn. ,,Dat maandverbandje ruim ik zo wel even op.”

De familie Van Bedaf kijkt ernaar en prijst zich nog gelukkig: het water kwam niet tot in de garage. Maar in de vroege vrijdagavond was de nattigheid hier aan de Mosselaar niet te houden. De straat liep over, het grasveld onder en zowaar ligt er een maandverband als stille getuige tussen de bladresten.

Ron van Bedaf verzucht: ,,Dat hoort natuurlijk niet in het toilet, maar zo zie je”, wijst hij op de beperkte capaciteit van de riolering waar de buurt al zo'n tien jaar over stoeit met de gemeente.

Rijen, de Mosselaar: Bewoner Edwin van der Aa aan de schoonmaak na de stortbui van vrijdagavond.

Als het hoofdriool het al niet redt..

Dat van die overstort en bezinkbak even verderop: als het zo los gaat is het geen oplossing. En als het hoofdriool in de Hoofdstraat het al niet redt is de wateroverlast niet te houden. Buurman Edwin van der Aa staat op de trap om de goot te legen. Aan de Mosselaar zitten ze ook met een bladprobleem.

De enorme platanen zijn mooi, zegt Van der Aa: ,,Maar horen hier eigenlijk niet thuis.” Ook dat verhaal ligt al tijden op het raadhuis. De bewoner heeft de calamiteitendienst gebeld: ,,Ik begrijp best dat ze het druk hebben, ik snap dat ze geen tijd hebben. Maar als ze niet eens de straatnaam vragen...”

Zelf maar de putten vrijgemaakt

Van der Aa heeft eigenhandig de putten vrijgemaakt van bladval. Maar ook hij trekt de conclusie: de riolering moet vervangen worden. ,,Er groeien wortels doorheen.” Maar het prijskaartje van een gescheiden rioolsysteem van regen- en vuilwater en grotere capaciteit drukt enorm op de gemeentebegroting.

Oud-wethouder Rolph Dols van Rijen, al een tijdje wethouder in Tilburg, kijkt aan de Riekevoort toe hoe zijn buurman overlegt met de brandweer die overuren maakt. Een tak zit los en levert gevaar op. ,,Iedere gemeente heeft hier mee te maken”, zegt hij over de felle stortbuien. Dan mag het misschien iets minder heftig zijn geweest dan in Chaam waar de woonkamers onderliepen, de riolering is ook in Rijen een issue. ,,Ik denk dat je de hele riolering moet aanpakken”, vreest Dols. Bij zijn buurman aan de andere kant stond de kelder blank.

Brandweer checkt boom aan de Riekevoort in Rijen.

Straat ligt hoger dan garage

Aan de Zaanen, iets verderop, is de ervaring dat de straat zo twee keer per jaar volloopt. ,,De straat ligt hoger dan de garage”, zegt Jan Mulder over de eind jaren ’80 gebouwde wijk. Foutje bedankt, zou je zeggen. Maar leuk is anders. ,,De putdeksels kwamen omhoog, en dan rijden ze als idioten door het water.” Mulder heeft intussen zijn garage beschermd met een put: ,,De spullen liggen hoog, niets op de grond. Gelukkig is het hier niet binnengekomen.”

Naast hem kwam het water via het afvoerputje van de vaatwasser binnen, was het alle hens aan dek. Aan de overkant viel een boom om, op een auto: ,,Een voltreffer.”

Hou de deksel op de pot

Tip: deksel van het toilet vooral goed gesloten houden, het water komt omhoog. Terwijl zijn buurman Marc Nelemans er een andere tactiek op na houdt: zandzakjes. ,,Het was zo intens. Maar ik geloof dat in Dongen of Bavel amper een drup is gevallen. Kan je nagaan hoe lokaal het is.”

Zo berust bijna een vegende Bart Jansen aan de Wolfsweide in de waterellende. ,,Het was weer bingo hier. Iedere keer het zelfde liedje, waardeloos. Het riool kan het niet aan, een drama. De brandweer trekt de putten open, ze kunnen niet meer doen. Straks komen ze het schoonmaken hier, hebben ze hun werk weer gedaan.”

Boom omgevallen op de hondenuitlaatplaats aan Brabantpark in Rijen.

Bewoner Senet Alekonii in Rijen aan de poets na de stortbui van vrijdagavond.