BREDA - De Bredase Fietsersbond wil inwoners van de stad mee laten denken over bepaalde verkeerssituaties in de stad. Voor het eerst organiseert de bond om die reden een fietstocht langs tal van knelpunten. Deelnemers wordt tijdens de tocht op zondag 30 september gevraagd wat hun mening is over het Bredase fietsbeleid.

Deelnemers fietsen die dag een route van 32 kilometer langs verschillende opvallende en bijzondere verkeerspunten in en bij de stad. De start is bij kinderboerderij Wolfslaar waar ze een formulier krijgen met daarop vragen die betrekking hebben op verkeerssituaties onderweg.

Fietsstraten

Otto Knitel van de Bredase Fietsersbond hoopt dat de tocht uiteindelijk een schat aan informatie oplevert waarmee de bond aan de slag kan. “De fietstocht voert onder meer langs de Mark, over de fietsstraten zoals de Boschstraat, de singels, langs gevaarlijke of opvallende kruispunten en het station. Ook rijden we, heel actueel, door het Valkenbergpark. Deelnemers wordt daar gevraagd wat ze vinden van het feit dat in het park zowel voetgangers en fietsers van de paden gebruikmaken. We hopen dat ze met veel eigen ideeën komen.”

Totaalplan

De bond is van mening dat Breda achterloopt bij andere Brabantse steden als het gaat om inrichting van de stad voor fietsers. Knitel: “Als in Breda een kruispunt op de schop gaat, wordt er gedacht, oh, kunnen we nog wat voor fietsers doen? Er is geen totaalplan als het om fietsers gaat. Er moeten lange doorgaande fietsroutes naar het centrum worden gecreëerd en ook de verbinding met de Haagse Beemden kan veel beter.”

Fietstunnel

Jaren geleden was sprake van de aanleg van een fietstunnel onder de Noordelijke Rondweg, ter hoogte van de Biesdonkweg en de Edisonstraat. De tunnel is er nooit gekomen, maar de Fietsersbond vindt dat er opnieuw naar een veilige oversteek moet worden gekeken. Knitel doet een voorzet: “Je zou kunnen denken om de weg op die bewuste plek te verdiepen zodat bussen en fieters eroverheen kunnen. Dat bevordert ook de doorstroming op de Noordelijke Rondweg.”

Aanmelden