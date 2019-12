Rijd je over de Bredase Houtmarkt, dan volgt een boete van 104 euro

BREDA - Camera's moeten ongewenst verkeer op de Houtmarkt in de Breda tegengaan. Wie hier toch doorheen rijdt, krijgt een dikke boete. Mocht het systeem een succes zijn, dan zal camerahandhaving ook elders in de binnenstad worden ingevoerd.

Een veelbesproken stukje binnenstad, de Houtmarkt. Verbindingsweg voor bussen en taxi's tussen Karnemelkstraat en Oude Vest. Jarenlang werden de beweegbare paaltjes, die ongewenst verkeer moesten tegengehouden, om de haverklap aan gort gereden.

Maar wethouder Boaz Adank (VVD, mobiliteit) is er heilig van overtuigd dat door het camerasysteem dat hij woensdag officieel in werking stelde het probleem van ongewenst verkeer tot het verleden behoort.

Illegaal

Uit tellingen blijkt dat dagelijks meer dan driehonderd voertuigen illegaal van de doorgang gebruikmaken. En daar is de gemeente klaar mee. De paaltjes die in de grond zakten als er een voertuig aankomt dat toestemming heeft om door te rijden, voldeden niet meer en waren bovendien al het hele jaar buiten bedrijf. Vandaar het nieuwe systeem. Met de camera's die nu zijn geplaatst zullen automobilisten het wel uit hun hoofd laten om over de Houtmarkt te rijden. Pakkans: 100 procent. Boete: 104 euro inclusief administratiekosten.

Digitale tekstkar

"Je ziet dat dit systeem in andere steden heel goed werkt”, zei Adank nadat hij met een druk op de knop een digitale tekstkar in werking stelde. ‘Let op, doorrijden is boete (104 euro)’, luidt de waarschuwing.

De karren, aan beide kanten van de Houtmarkt, blijven een maand staan. Overtreders krijgen in deze periode per post een waarschuwing in de bus. Wie na deze maand in overtreding is, heeft onherroepelijk een boete aan de broek hangen.



Uitbreiden