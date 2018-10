'Riet en ik, wij waren allebei Kees' grote liefde'

Het is 1992 als bij Ulvenhouter Kees de Bruijn longkanker wordt geconstateerd. Kort daarna blijkt de ziekte ineens weer ‘weg’. Zes jaar later overlijdt Kees’ eerste vrouw Riet, een goede vriendin van Aagje. Pas nadat Aagje een jaar later haar eerste man verliest, leren Kees en Aagje elkaar beter kennen. ,,Kees kwam een paar maanden na het overlijden van Jan bij mij op de koffie. Het was gezellig, er was een klik. Hij vertrok die avond pas na middernacht, we spraken over van alles. In de zomer die volgde gingen we regelmatig eten, maakten fietstochtjes naar Meersel-Dreef en luisterden samen naar muziek, als goede vrienden.”