Ridders rijden door de stad op Nassaudag Breda

Op Nassaudag viert Breda de aanwezigheid van de Nassaus, die tussen de jaren 1403 en 1568 op het Kasteel van Breda woonden. Er zijn activiteiten in de Grote Kerk, op het Kasteel, in het Begijnhof en in de Waalse Kerk. Ook Kasteel Bouvigne is geopend, want de Nassaudag valt sinds enige jaren samen met de Dag van het Kasteel. Met name het Kasteel van Breda wordt druk bezocht. Daar vindt onder andere een riddertoernooi plaatsvindt. In de Grote Kerk is een middeleeuws jaarmarkt en wordt enkele keren het toneelstuk 'Jan van Nassau en het Mirakel opgevoerd.