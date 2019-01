Ridder verenigt u: deze Bredase familie is in de ban van legendarische tv-serie Floris

Lisa-Marie Vermeulen (33) had eigenlijk in de middeleeuwen geboren moeten worden. De Bredase kleedt zich graag als jonkvrouw, heeft als hobby onder meer jousten, het riddersteekspel te paard, in harnas. En ze was als kind al smoorverliefd op Rutger Hauer, die ver voor haar geboorte de hoofdrol vertolkte in de legendarische tv-serie ‘Floris’.