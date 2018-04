Rick (23) stond na overlijden vader plots aan hoofd bedrijf

Omwonenden ten einde raad: opnieuw overlast bij hostel Nightflight in Breda

17:12 BREDA - Het is definitief voorjaar. En daarmee is het hoogseizoen voor vrijgezellenavonden en stapweekeindes begonnen. Bewoners van met name de Nijverheidsssingel en Nieuwe Dieststraat in Breda ondervinden dat aan den lijve en klagen opnieuw over structurele overlast van bezoekers van jeugdhostel Nightflight aan de Nijverheidssingel.