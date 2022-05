Rianne weet hoe je die fijne jurk langer kunt dragen: ‘Meer mensen willen minder consumeren’

Een avond Songfesti­val in de Bredase kroegen: ‘Wat raar is in de maatschap­pij, wordt gevierd’

,,Ssst” klinkt het als de Australische Sheldon Riley zingt. ,,Dit is een kanshebber.” Aandachtig volgen de kijkers in gay café Flamingoos in Breda het Eurovisie Songfestival om zich na elk optreden peinzend over hun scorelijst te buigen.

15 mei