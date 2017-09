Revolutie in Kielegat: iedereen mag meedoen aan Blèèrfeest

BREDA - De verkiezing van het carnavalslied 2018 van ut Kielegat krijgt een nieuwe opzet. Dit keer mag iedereen meedoen, dus niet alleen carnavalskapellen, maar bijvoorbeeld ook een koor, een band, solist of DJ. Voorwaarde is wel dat je zelf de tekst maakt en liefst ook de muziek. Bestaande muziek moet minstens 11 jaar oud zijn.

Het traditionele, Bredase Blèèrfeest wordt dit jaar voor het eerst gehouden op de eerste vrijdag ná de Elfde van de Elfde, op vrijdag 17 november. Ook de locatie is nieuw. Werd het feest de laatste jaren in Chassé Theater en de Mezz gehouden, dit keer is theater Avenue aan de Waterstraat aan de beurt.

De open deelname mag best revolutionair genoemd worden binnen zo’n traditioneel bastion als carnaval. Rutger Westenburg van de BCV erkent dat onmiddellijk. “Dat is het zeker, laten we even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. De eerste reacties zijn in ieder geval positief.”

Voor de blaaskapellen komt deze beslissing niet uit de lucht vallen, zegt Westenburg. “We hebben na de afgelopen carnaval met de kapellen geëvolueerd. Het Blèèrfeest bestaat al zo veel jaar, we mochten best wel eens wat verfrissingen doorvoeren. Eén van de punten, die daar uit voortkwamen, was het feit dat je je niet individueel kon aanmelden voor de verkiezing. En het gaat uiteindelijk om het lied, niet om wie het vertolkt. Daarnaast vinden we dat we met de tijd mee moeten gaan, vandaar de mogelijkheid voor DJ’s om zich aan te melden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het een carnavalesk nummer is.”

Het idee komt uit de steken van de BCV-leden zelf, zegt Westenburg. “Ik zou niet weten of er andere steden of dorpen zijn die zo'n open deelname toestaan bij hun verkiezing. Voor ons is het een test, we kijken hoe het uitpakt. Van een paar mensen weet ik alvast dat ze zich mogelijk individueel gaan inschrijven.”