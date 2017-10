Revalidatiecentrum Zundert zet deur open, vooral ook voor sponsoren

Tot groot genoegen van Diwi Zagers-Nieboer, een van de beheerders van het VRC: "We willen graag laten zien wat we doen", legt ze uit. "Om meerdere redenen. Uiteraard willen we de mensen laten zien wat we hier doen aan de opvang en revalidatie van alle dieren, waarvan de meeste hier gewond binnenkomen."

,,Maar we proberen mensen ook te werven als vrijwilliger, want daaraan hebben we altijd behoefte. Daarnaast proberen we bezoekers warm te maken om te doneren of zich als sponsor aan het centrum te binden. Sinds dit jaar ontvangen we geen subsidie meer, dus alles is welkom."