Revalidatiecentrum Zundert: vogels gaan dood door feestballonnen

Van keu­zestress weinig sprake tijdens open dagen op scholen in Breda

1 februari BREDA - Zaterdag was het weer topdrukte op een aantal scholen voor het voortgezet onderwijs in Breda. De open dagen, en dus trokken drommen ouders met hun kinderen langs de scholen om hun licht op te steken. Als ouder kijk je vooral naar de aspecten die je kind zo goed mogelijk op weg helpen in de maatschappij. De kids zien vooral de zaken die hun schooltijd zo leuk mogelijk maken.