Revalidatiecentrum in 'oude' Amphia

Metamorfo­se Huize de Werve in Ginneken: 'De klik was er direct'

7:30 René Maas (62) en zoon Kris (34) bestieren het niet te stuiten Maas-Jacobs uit Zundert. Core business: bouwen, ontwikkelen, investeren en beleggen. En de expertise in kunstofkozijnen niet te vergeten. Het lijstje projecten in de regio is lang, er werken inmiddels 180 man voor de zaak. Om in Breda te blijven: Gasthuyspoort (wonen en commercie in het pand van de vroegere sociale dienst), de Houtmarktpassage, 't Sas (winkelhof), de oude Casino-bioscoop (foodhal) tot Remise Breda (60 woningen in Princenhage).