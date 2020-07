Reusachtig varken vertrekt uit Strijbeek, maar het biggenbos is wél een blijvertje

Familie put hoop op goede afloop voor vermiste Bert de Laat (70) uit anonieme brief

29 juli MADE - Een anonieme brief houdt de hoop bij de familie van Bert de Laat (70) levend dat de Madenaar zich nog ergens schuilhoudt. Ruim twee weken na zijn verdwijning en verschillende zoektochten later is de man nog altijd spoorloos. ,,Met name zijn zes kleinkinderen hebben er erg onder te lijden.”