Retroshirts NAC vliegen de deur uit

In samenspraak met het NAC-museum zijn de historische shirts uit het seizoen '81 / '82 -met Ton Lokhoff als boegbeeld- en ‘92 / '93 -met Gerard den Haan als boegbeeld- plus een jack uit '76/ '77 in de webshop geplaatst.

Leden van de Club van 1912 kregen eind vorige week de eerste mogelijkheid, vandaag gevolgd door de seizoenkaarthouders. Als er vervolgens nog voorraad is, ligt de lijn vanaf zaterdag ook in de fanshop in het stadion. ,,Na de 1912-mailing was er al 15% op. Nu verkopen we er ook continu 10 tot 15 stuks per uur", weet scheidend commercieel manager Eric Matijsen.

Bescheiden lijn

,,De drie artikelen zijn in samenspraak gegaan met COPA en met het NAC Museum", legt Matijsen de keuzes uit. NAC heeft de merchandise geheel in eigen beheer, dus zijn ze met deze lijn bescheiden van start gegaan: in totaal zijn er 500 exemplaren. De twee shirts en het vest zijn leverbaar in vijf verschillende maten. Eigenlijk was het de bedoeling de retrolijn rond de feestdagen te starten, maar dit bleek niet haalbaar.



Volledig scherm Ton Lokhoff in actie namens NAC tegen Ajax (april 1982, 0-4). rechts Wim Kieft. © BN DeStem

Quote Tegelijker­tijd is het ook best retro om zoiets ergens op te moeten halen, toch? Op die manier zien de supporters onze nieuwe fanshop bovendien Eric Matijsen

,,Tegelijkertijd is dit juist een goede periode. De wedstrijdshirts zijn nagenoeg op, de winter is voorbij; dit is wel een periode dat je met iets nieuws komt. Maar volgend jaar is het wel de bedoeling dat we dit met de feestdagen doen.”