Al maanden staat er op de hoek van de Karnemelkstraat met de Ginnekenstraat een keet. Duizenden passanten lopen er dagelijks schijnbaar argeloos langs. Maar in een smalle opening in de keet leidt een ladder je loodrecht enkele meters naar beneden. Daar waan je je in een andere wereld. Werknemers van wegenbouwbedrijf Elshout zijn er bezig met met voeg, stuc- en metselwerk. Uitgehakte bakstenen worden in emmertjes naar boven gehesen.

Fases

Het Oude Vestriool, het eerste gedeelte dateert van 1863, is een gewelfde tunnel die zich uitstrekt vanaf de singel bij het Valkenbergpark, via de JF Kennedylaan, Vlaszak en Oude Vest naar de Markendaalseweg. Grote delen van het riool, dat nog steeds als zodanig wordt gebruikt, zijn de afgelopen jaren in fases al opgeknapt. Sinds enkele maanden is men bezig met de laatste restauratieperiode, medio september moet het allemaal afgerond zijn.

Monnikenwerk

”Het is echt een monnikenwerk”, vertelt opzichter Jan van Groesen, die namens de gemeente nauw bij het project betrokken is. Van Groesen kent elke vierkante meter van het riool op zijn duimpje. Hij komt er al een jaar of dertig. “Vroeger inspecteerde we het riool elk jaar één keer. Dan gingen we met een schrijfblokje naar beneden en maakten we met een Polaroid-camera foto’s van plekken waar reparatie nodig was.” Je wist, zegt Van Groesen, wanneer de Grada zeepfabriek (in 2004 gesloten) haar restwater in het riool loosde. "Dan kon het naar appel of abrikoos ruiken. En als ze het bij Grada echt raak was, stond het in het riool helemaal onder de schuim. Ook de brouwerij loosde restwater. Dan rook je echt een bierlucht."