Restauratie karkooi Ulvenhout in de herkansing: ‘Aangepast plan past beter bij historisch karakter’

Ruim twee jaar geleden was er al het voornemen de karkooi flink op te knappen . De laatste opknapbeurt van het 150 jaar oude gebouw stamt uit 1976. Vooral het rieten dak is aan vervanging toe. Bovendien wordt de schuur bij cultureel centrum De Pekhoeve aan de Dorpstraat nu vooral als opslag gebruikt, terwijl Stichting Boerderij de Pekhoeve de ruimte liever benut voor sociale doeleinden.

Jan Heestermans, secretaris van de stichting: ,,Buitenschoolse opvang Boeffies en (B)engeltjes gaat twee derde van de schuur gebruiken en in de overige ruimte komt de Dorpswijzer met onder meer Het Ruilboek, de gratis boekenservice voor Ulvenhouters. Die invulling is niet veranderd, hoe de schuur wordt aangepast voor gebruik wel.”

Vloer verlagen

,,We lossen dat nu op door de vloer zo’n 20 centimeter te verlagen. Het buitenaanzicht van de karkooi blijft daarmee in tact, waardoor het historische karakter van het gebouw niet wordt aangetast. Daarnaast isoleren we de ruimte nu van binnenuit. Daarmee leveren we netto wat ruimte in, maar dat blijft beperkt.”