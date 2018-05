Restaurant Uijttewaal neemt de plek in van MeinesZ in Breda

Arjen Meinesz sloot eerder dit jaar de deuren van zijn restaurant. Na ruim zeven jaar was hij toe aan een andere uitdaging. Chefkok Sven Uijttewaal en vriendin en gastvrouw Geertje Klein nemen nu het stokje over. Het stel wierf landelijke bekendheid toen het in 2007 het tv-programma Mijn Tent is Top van Herman den Blijker won, met restaurant Coquille in Den Bosch.