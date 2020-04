Restaurant Ons Thuis in Terheijden sluit haar deuren

,,Bruidsparen, organisatoren van evenementen, het bestuur van de talkshow Spraakvermaak en alle andere clubs en verenigingen hebben we gebeld om te zeggen dat we gaan sluiten”, aldus Thieu Visker, een van de eigenaren van restaurant Ons Thuis in Terheijden.

Visker: ,,Na een lang gesprek met onze accountant en een jurist zagen we al vrij snel in dat sluiten de beste van alle slechte opties is. We maken gewoon té veel verlies in deze coronatijd. Alle grote evenementen en feesten zijn tot en met september afgezegd. Met thuisbezorgen verdienen we lang niet genoeg en zelfs al mocht het restaurant weer open mogen over een paar maanden, dan krijgen we het niet voor elkaar met de regel van anderhalve meter afstand.”