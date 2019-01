Restaurant Ons Thuis in Terheijden krijgt een Bed & Breakfast erbij

Wordt Troeteleik nu ook Europese Boom van het Jaar?

18:00 ULVENHOUT - Bedreigd in zijn voortbestaan, maar De A58-boom bij Ulvenhout - beter bekend als de Troeteleik - gaat vanaf vrijdag Europa in. De iconische eik in de middenberm van de snelweg is de Nederlandse inzending voor de verkiezing van Europese Boom van het Jaar.