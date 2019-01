Restaurant Moksie Djarie aan de Ginnekenweg vertelt verhaal van Suriname

Kraken in Breda? Echt verleden tijd

11 januari BREDA - De kraakbeweging in Breda is zo goed als geheel uitgestorven. Voor zo ver bekend zijn er vorig jaar in deze gemeente slechts twee panden gekraakt, een in de Bleekstraat in het centrum en een aan de Muizenberglaan in de Haagse Beemden. Volgens burgemeester en wethouders waren het dezelfde mensen die bij de kraak van deze gebouwen betrokken waren.