Restaurant en evenementenlocatie Ingenhousz per direct dicht: ‘We kijken nog naar een doorstart’

Matpartij met bierglas zorgt voor fors litteken, maar ‘je hebt ook niet het idee dat Franken­stein binnenkomt’

BREDA - Een plotse geweldsexplosie in een vol Café Janssen in Breda, een flinke wond in de hals en verder veel vragen en open eindjes. Een 19-jarige Bredanaar hoorde dinsdag 80 uur werkstraf tegen zich eisen, maar herinnert zich weinig van het voorval. ,,Ik had me helemaal van de kaart gezopen.’’