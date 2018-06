Restaurant De Buren verhuist naar voormalig Rabobankpand in Terheijden

Overval boomkweker Wernhout: gestolen vluchtauto lange tijd uit beeld

20:30 WERNHOUT - De auto die eind april werd gebruikt bij de gewapende overal op het gezin van de Wernhoutse boomkweker Giel Bevers, was elf dagen eerder gestolen in Rotterdam. Dat meldde de politie maandagavond in Bureau Brabant.