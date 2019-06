Restaurant De Botanist in Breda wijkt af van de standaard

Lampjes glinsteren in de bomen, een bootje vaart langs en in de verte zingt een muzikant. We ervaren een vakantiegevoel als we aankomen bij De Botanist in Breda. Het restaurant is gevestigd in een historisch pand aan de Nieuwe Mark, in de volksmond bekend als ‘De Trapkes’.



Volgens de berichtgeving zit de tent, zeker op weekendavonden, helemaal vol. Deze vrijdagavond is dat ook het geval. Bij binnenkomst blijkt dat alle tafeltjes bezet zijn. We worden naar een klein tafeltje gebracht tussen twee stelletjes in. Even passen en meten, want de tafeltjes staan erg dicht op elkaar. Desondanks is het lastig praten, omdat het erg gehorig is binnen. Het galmt en dat is zonde van de sfeer.



De inrichting van de zaak is schitterend. De Botanist doet haar naam eer aan, ze hebben gebruik gemaakt van veel groentinten, overal staan en hangen planten en zie je houtelementen terug. Bij de keuken en bar staan bakken met daarin kruiden. Deze worden gebruikt voor de gerechten én de cocktails. Een gezellig gezicht. Het is wel even wennen aan de geur. Deze is bij binnenkomst ietwat overheersend.