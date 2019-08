Restaurant De Beren vervangt 5th Avenue bij Kinepolis in Breda

BREDA - Restaurantketen De Beren opent eind dit jaar een vestiging in Breda in het gebouw van Kinepolis op evenemententerrein Breepark. De Beren vervangt daarmee 5th Avenue dat onlangs failliet is gegaan.

Het is de derde keer dat De Beren naar Breda komt met een restaurant. Eerder had de Rotterdamse onderneming vestigingen op de Grote Markt (Bolke Beer) en bij het Spanjaardsgat (Bono Beer).

De locatie bij Kinepolis past volgens een woordvoerster goed bij de formule van het concern. “Breepark is goed bereikbaar en wij zitten vaker bij bioscopen waar we dan een speciaal arrangement mee maken.” De formule van De Beren is toegankelijk met ‘royale porties tegen een vriendelijke prijs'. De Beren telt inmiddels zo'n veertig restaurants in Nederland en een twintig afhaalzaken (De Bezorgbeer).

Restaurant 5th Avenue, een Belgische keten, zat sinds november 2016 in het Kinepolis-gebouw. “Het concept is niet echt aangeslagen. Het was te veel gericht op echt uit eten in drie gangen, terwijl mensen daar in combinatie met een film toch liever sneller een hapje eten. Ik denk dat De Beren daar beter bij past”, zegt Ivo Mermans van horecamakelaar Hormax in Breda.

Driek en Pannenkoekwaus

Bij Hormax staat al een tijd grand-café Driek te huur, een volledige ingerichte horecagelegenheid in de schil van de grote hal op Breepark. "Het is een hele grote ruimte van 700 vierkante meter en er is een grote investering in gedaan. Daar vind je niet zomaar iemand voor. Inmiddels is de huurprijs flink verlaagd en de interesse begint te komen”, aldus Mermans.