Restaurant China Garden in Haagse Beemden sluit definitief de deuren

Het Chinees-Kantonese restaurant zit al sinds de start in winkelcentrum Heksenwiel. Deze week werd het faillissement uitgesproken nadat de zaak voor de tweede keer dit jaar dicht moest vanwege de horeca-lockdown. Zo'n tien medewerkers staan op straat, vooral oproepkrachten. Het faillissement is door de eigenaren zelf aangevraagd.

Het aantal faillisse­men­ten in de horeca is tot nu toe beperkt geweest. Maar mijn verwach­ting is dat het nu hard kan gaan nu we weer in lockdown zitten

Froger: ,,Begin dit jaar had men al besloten de huur op te zeggen per 2021 en dit jaar te gebruiken om te zoeken naar opvolging. Maar de lockdowns zorgden ervoor dat de situatie niet meer houdbaar was. De schuldenlast was nog vrij beperkt, maar met het vooruitzicht dat de nabije toekomst qua inkomsten onzeker is, is besloten de zaak zelf te beëindigen.”