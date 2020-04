Restaurant By Tater in Teteringen stopt: 'We hadden het eindelijk op de kaart gezet’

TETERINGEN ‘Verschrikkelijk nieuws’, wat ze brengen 'met erg veel pijn in het hart’. Frank en Jessica Schrauwen stoppen met hun restaurant By Tater in Teteringen. ,,In deze bizarre periode vol met situaties waar niemand grip op heeft, moeten wij de beslissing nemen om niet langer verder te gaan”.

Hun droom die zij twee jaar geleden begonnen is uiteen gespat.

Overgekomen uit de Belcrum in Breda waar ze jarenlang Gasterij het Packhuys hebben gedraaid namen zij het horecapand in Teteringen over. Een pand dat in de loop der jaren een behoorlijk verloop kende. De afgelopen jaren hebben er respectievelijk café Tramzicht ’t Zwaantje en restaurant Bon Sang gezeten.

Ingeklemd tussen de Oosterhoutseweg en een woonwijk ligt By Tater niet op de meest feeërieke locatie. Maar onze recensent was bij binnenkomst in september ‘’blij verrast ’ en omschreef zijn beleving als ‘een ouderwets, gezellig herberggevoel’. ,,Dit is zeker geen doorsnee eetcafé voor een snelle hap.” En: ,,de kaart ontstijgt het eetcafé-niveau.”

Quote We hadden eindelijk By Tater op de kaart gezet Frank en Jessica Schrauwen, eigenaren

Het jaar 2020 zou voor hen het omslagpunt worden, schrijven Frank en Jessica Schrauwen op Facebook aan hun trouwe gasten. ,,Het zou een topjaar worden. Met zoveel toewijding, passie, doorzettingsvermogen en de acceptatie in het dorp hadden we eindelijk By Tater op de kaart gezet.”

Bizar

Maar ‘in deze bizarre periode’ gaan hun plannen voor dit jaar en zelfs volgend jaar in rook op. ,,Waar wij juist altijd de mogelijkheden zien om er iets van te maken houdt het voor ons hier op. We hebben alles geprobeerd om er nog iets van te maken in deze crisissituatie maar zijn tot de conclusie gekomen dat, zelfs als er beperkte mogelijkheden zouden komen om weer open te gaan, het op langere termijn financieel niet haalbaar is.”