Restanten Destroy my Face verwerkt in nieuw kunstwerk

Bredase politiek snapt dat de horeca weer in actie komt

24 maart BREDA - Het Nationaal Picknickmoment. Zo heet de actie die heel veel horecazaken in het land zondag houden. Ook in Breda. Welke zaken in Breda zondag gelegenheid bieden tot picknicken is nog niet duidelijk. Volgens vicevoorzitter Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda, kan elke horecabaas zijn buitenruimte beschikbaar stellen.