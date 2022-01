Rest van de ochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg

Video Stroomhuis­je in Chaam vat vlam, meerdere postcodes tot in de nacht zonder stroom

CHAAM - Aan de Sluisstraat in Chaam is zaterdagavond rond 19.15 uur een stroomhuisje in brand gevlogen. Nadat de brand was gedoofd zaten vier postcodes in de omgeving nog tot in de nacht zonder stroom.

