Renske Leijten vertelt over de toeslagenaffaire in Spraakvermaak

Renske Leijten beet zich samen met Pieter Omtzigt vast in de kinderopvangtoeslagaffaire. Hoe gaat dat aflopen volgens haar en wat zijn de perspectieven voor de SP in maart bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer? Dit alles komt zondag 10 januari ter sprake in een nieuwe aflevering van de talkshow Spraakvermaak.

Verder is Charles Groenhuijsen aanwezig om meer inzicht te geven in zijn pas uitgebrachte boek ‘Alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump’ en schuift John Reniers uit Terheijden aan om meer te vertellen over zijn werk als horeca-adviseur. Hij was 35 jaar hét gezicht van café-restaurant Buitenlust aan de Moerdijkseweg in Terheijden (nu restaurant Ripasso), kookt nog altijd aan huis, geeft kookworkshops en is culinair adviseur bij Hanos - ISPC Breda.