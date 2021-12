Rens uit Breda bedenkt spel over complottheorieën: ‘Bedoeld om het pro-actief gezellig te houden met kerst’

‘Is het een complot- of een compotetheorie’, heet het kwartetspel dat de docent technofilosofie aan Fontys Hogeschool in Eindhoven samen met zijn collega-docenten Chris Geene en Pieter Wels ontwikkelde. Een spel waarin de deelnemers aan de hand van vragen met een vette knipoog, moeten raden of iets een complot-, of compoteheorie is. En of het waar is, een beetje waar of compleet van de pot gerukt.