Rennend en lopend (online) op verkenning in de boomkwekerij

,,Ja”, zucht boomkweker David Bömer. ,,Het is een prachtig evenement. Deze zondag zou de Kwekerijenloop weer plaatsvinden.” Een bijzondere editie. De vijfde. ,,Maar...” We weten het: corona.

Het was Bömer die destijds op het idee kwam van de loop. Op een paar studiejaren na, sleet hij zijn hele leven in het Zundertse buitengebied. Een prachtige omgeving. Waar natuur wordt afgewisseld met: ,,Boomkwekerijen. Want die zijn er veel in het Zundertse.” Al snel een kleine 225.

Trots

Bömer, die niet alleen van boomkwekersvereniging Treeport is, maar ook tien jaar lang in het bestuur zat van de Van Goghloop, is zelf fervent hardloper. ,,En dan kies je wel eens een nieuw paadje, slaat een weggetje in dat naar een kweker loopt. En zo kwam het in me op: dit zijn bedrijven die ik heel goed ken, waar ik, net als mijn collega’s, trots op ben. Hoe leuk is het dan om dat aan anderen te laten zien?”

Hij polste bij de Van Goghloop, de West-Brabantse Triathlon Vereniging sloot zich aan, en zo vond vijf jaar geleden de eerste editie plaats. ,,Ik weet nog dat ik hoopte op zo’n 150, 200 deelnemers.” Er meldden zich circa 550.

Laanbomen en potmachines

Hardlopers en wandelaars die over een parcours van vijf of tien kilometer dwars door de bedrijven van zo’n veertien, vijftien boomkwekers liepen. Om daar te zien hoe laanbomen worden gekweekt, wat pottenmachines zijn, hoe zelfs de hoogste boom zijn leven begint als klein plantje.

In vier jaar groeide het evenement. Werd er van alles extra’s rond gepresenteerd. Liepen deelnemers door de tractorcollectie van Ron van Opstal, door kassen vol planten en door de winkel van de CLTV, waar schnaps werd uitgedeeld.

Dit jaar is het anders. Vindt het evenement zondag vanaf 10 uur op youtube plaats. Met beelden, een show en om 11.30 uur een prijsuitreiking. ,,We vroegen onze trouwe deelnemers ons op creatieve wijze te laten weten wat zij van het evenement vinden.” Wat dan? Dat houdt Bömer nog even voor zich. Maar bijzonder wordt het zondag.