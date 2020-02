Rennend daten in Breda als alternatief voor Tinder

Poolse parochie neemt Mariakerk in Breda over: ‘Polen die na de oorlog bleven, vonden hier hun gebedshuis’

18:33 BREDA - Het gebeurt zelden of nooit dat een kerk overgaat van de ene parochie naar de andere, maar zondag was het een feit. De Bredase Mariakerk in Overakker is vanaf nu de ‘thuisbasis’ voor de Poolse Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe.