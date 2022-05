Rennen tussen twee locaties om alles te weten over Teteringse Woonakker en Meulenspie

De ene bijeenkomst gaat over de plannen voor de Woonakker. Een nieuwe wijk met 550 woningen. Die is tussen 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis 't Web. Verderop, in de Dorpsherberg, kunnen belangstellenden zich tussen 19.00 en 21.30 uur laten informeren over de voornemens om aan de Meulenspie 72 appartementen te bouwen.