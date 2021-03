Religieus gezelschap houdt illegaal dansfeest op geheime locatie in Breda

Strijd om Fort Oranje duurt voort: kon de probleem­cam­ping op deze wijze worden ontruimd?

25 maart RIJSBERGEN - Heeft de gemeente Zundert misbruik gemaakt van haar bevoegdheden om camping Fort Oranje in Rijsbergen te sluiten en het beheer over te nemen of niet? Dat is de vraag die de rechtbank moet beantwoorden in de bodemprocedure die tussen de gemeente, bewoners en de (voormalige) eigenaren donderdag is gehouden.