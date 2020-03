Relatieve rust in ‘weekend van de waarheid‘ in Amphia ziekenhuis: 'We zijn in control’

,,We zijn voor nu in control. Als het zo blijft gaan als nu, komen we dit weekend niet in de problemen’’, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans. In het Amphia, waar het zaterdagochtend op de spoedeisende hulp opvallend rustig was, liggen op dit moment twintig besmette patiënten op de intensive care die dertig bedden telt. Op de geïsoleerde afdelingen liggen er nog eens 72. Als het nodig is kunnen die afdelingen worden uitgebreid tot een totaal van 168 bedden.

Uitplaatsingen

Volgens de microbioloog is de relatieve ruimte die er nog is in zijn ziekenhuis voor nieuwe patiënten vooral te danken aan de vele uitplaatsingen van patiënten in de afgelopen anderhalve week naar andere ziekenhuizen. ,,Indrukwekkende aantallen. Dat, en het feit dat we ons al in een vroeg stadium hebben voorbereid op wat er kon gaan komen, maakt dat we het voor dit moment onder controle hebben. De mensen in deze regio hoeven zich wat dat aangaat geen zorgen te maken’’, aldus Kluytmans.