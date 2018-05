Relatief veel inwoners Reusel-De Mierden, Baarle-Nassau en Bergeijk slachtoffer van ziekte van Lyme

TILBURG – In de gemeenten Baarle-Nassau en Bergeijk is het aantal slachtoffers van de ziekte van Lyme de afgelopen jaren flink toegenomen. In Reusel-De Mierden ligt het aantal slachtoffers lager dan vier jaar geleden, maar blijft de hoeveelheid slachtoffers relatief hoog. Dat blijkt uit gegevens van LocalFocus/RIVM. De ziekte wordt doorgaans veroorzaakt door een tekenbeek.

Daar waar in Baarle-Nassau drie jaar geleden 319,2 personen op honderdduizend inwoners getroffen werd door de ziekte van Lyme, is dat aantal anno 2017 aanzienlijk gestegen. Liefst 396 personen op honderdduizend inwoners werden toen door een teek gebeten en hielden daar de Lyme-ziekte aan over: een toename van 24 procent. In 2009 lag dat aantal beduidend lager met een aantal van 223,3 personen op honderdduizend inwoners.

Het aantal gedupeerden van de Lyme-ziekte in de gemeente Reusel-De Mierden is de voorbije jaren afgenomen, maar ligt het aantal nog steeds relatief hoog. In 2009 kampten 246,8 op honderdduizend inwoners van de kerkdorpen Reusel, Hulsel, Lage Mierde en Hooge Mierde met de ziekte. Anno 2017 staat de teller op 319,6. In 2014 lag dat aantal op 366,5.

Enorme stijging

Tot slot de gemeente Bergeijk, waar in 2017 ten opzicht van 2009 een enorme stijging heeft plaats gevonden. Het aantal slachtoffers van de ziekte van Lyme lag in 2009 op 208,1 inwoners. Acht jaar later ligt dat aantal op 335,8 personen op honderdduizend inwoners. Dat is een toename van 61,4%.

Het aantal slachtoffers van de ziekte van Lyme uit bovenstaande gemeenten ligt in verhouding tot andere gemeenten relatief hoog. In Eindhoven waren er in 2017 bijvoorbeeld 'maar' 156,4 per honderdduizend bewoners besmet. In gemeente Aalburg lag het aantal op 87,1.

De ziekte van Lyme is een kwalijke ziekte waar slachtoffers jarenlang klachten van kunnen ondervinden. De ziekte wordt naar de mens overgedragen door een beet van een teek. Bij zo’n beet is de kans ongeveer twee tot drie procent dat de ziekte wordt overgedragen aan de mens. Wanneer de ziekte niet snel wordt ontdekt, kan de bacterie onder andere zorgen voor zenuwpijn en -uitval en gewrichts-, huid- of hartklachten.

In de gemeente Breda is sprake van een lichte stijging. Het aantal stak in 2009 op 128,5 personen op honderdduizend inwoners, in 2014 op 131,3 en volgens de meest recente cijfers, in 2017, op 156,4.