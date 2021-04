Relatief veel avondklokboetes in Bergen op Zoom, bekijk hier hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld

Streep door vrijspraak in hoger beroep: Theo van P. veroor­deeld voor fatale mishande­ling Otto Vriends

6:00 DEN BOSCH/RIJSBERGEN - Theo van P. (32) is toch veroordeeld voor de fatale mishandeling van Otto Vriends - de 54-jarige vriend van zijn moeder - in Rijsbergen. Anders dan de rechtbank in Breda - die hem in 2018 vrijsprak van doodslag én mishandeling - vindt het gerechtshof in Den Bosch niet dat hij uit zelfverdediging handelde toen hij het slachtoffer met een buis sloeg.