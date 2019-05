Relatie Breda-China: ‘We moeten af van het idee dat we superieur zijn’

De meer dan tien jaar durende relatie met de Chinese stad Yangzhou heeft op het Bredase stadskantoor tot opvallende nieuwe inzichten geleid. Bijvoorbeeld dat je over de grenzen heen moet kijken. En dat in China het collectieve belang altijd voor het individuele belang gaat en dat daar ook draagvlak voor is. Depla en Adank denken dat we in Nederland wel degelijk iets van de Chinezen kunnen leren, zonder meteen hun mentaliteit over te nemen: ,,We moeten af van het idee dat wij in het Westen superieur zijn en onze blik verruimen.’’