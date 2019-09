Rek is er uit bij welzijnsclubs Breda: meer subsidie of er vallen ontslagen

‘Kunste­naars­dorp’ Dongen staat centraal in grote expo in Stedelijk Museum Breda

19:30 BREDA - In Stedelijk Museum Breda is vanaf 12 oktober een grote overzichtstentoonstelling van ‘de schilders van Dongen’ te zien. Voor het eerst worden ruim honderd werken bij elkaar gebracht die in de 19e eeuw in en rond Dongen werden gemaakt.