Reizigers in Breda moeten het even zonder piano doen

Integendeel zelfs, zegt Inge Rijgersberg van de Nederlandse Spoorwegen. ,,Als het even kan laten we de stationspiano's staan.” De instrumenten, die in zo'n twintig stationshallen in Nederland staan, bieden een beetje gezelligheid. Nu de coronacrisis veel mensen somber stemt: ,,Vinden wij het juist belangrijk dat in de stations een fijne sfeer hangt.” Daar dragen de piano's aan bij.

Virusveilig

Natuurlijk moet er virusveilig op kunnen worden gespeeld. ,,Net als de picknicktafels, lichtknopjes en zitplaatsen en zo, reinigen we de piano's daarom goed.” Bovendien: ,,Hebben we ze zo neergezet dat er op afstand van elkaar naar de muziek kan worden geluisterd.” En nee: ,,We gaan het niet verbieden. Het is aan de mensen zelf om de anderhalve meter in acht te nemen.” En gaat het per ongeluk een keer mis? ,,Dan is er genoeg personeel dat er even wat van kan zeggen.”

Maar goed, Breda. Maandag werd er nog volop gespeeld. Beethoven, een vleugje jazz, een vage boogiewoogie. Meermalen vulden pianoklanken de stationshal. Alleen: ,,Het klonk wel wat vals", hoorde Rijgersberg van de Bredase NS-medewerkers. Wat bleek? ,,De piano was kapot.”

Ontstemd

Dat gebeurt vaker. De instrumenten hebben nou eenmaal veel te lijden. Niet iedereen behandelt de toetsen met respect. In Breda: ,,Bleken er zelfs een paar te ontbreken.” Bovendien: ,,Was de piano ontstemd. Hij was vals.”

Vandaar dat hij is weggehaald. Binnenkort wordt hij gerepareerd en gestemd. Daarna keert hij terug. Wanneer? Dat is onduidelijk. Tot die tijd moeten reizigers het in Breda doen zonder pianoklanken.