Reizigers blij met trein naar België. Maar wel op tijd graag!

Hij werkt bij de Kamer van Koophandel en vandaag is er een Vlaams-Nederlandse handelsdag in Antwerpen. Dus zit Bas van Gerwen in de eerste ochtendtrein naar Antwerpen. Opgestapt in zijn woonplaats Breda om ruim een half uur later te kunnen uitstappen op station Antwerpen-Berchem waar de handelsdag om de hoek zit.

Makkelijker kan je het niet krijgen, toch? De Bredanaar lacht, maar kijkt ook bedenkelijk. ,,Het klinkt inderdaad ideaal. Mits het loopt zoals gepland. Een paar weken geleden moest ik ook met de trein in Antwerpen zijn maar die reed op de terugweg Breda pardoes voorbij.''

Waarom Breda 'vergeten' werd door de NS, weet Van Gerwen nog altijd niet. ,,Bij Lage Zwaluwe kregen we via de intercom een vage reden door. Hoe dan ook: ik moest door tot Rotterdam en kon daar de trein weer terugpakken naar Breda. Balen natuurlijk.''



Het is donderdagochtend, de klok wijst iets voor achten aan. De eerste IC Brussel, zoals de op maandag 9 april van start gegane treinverbinding Breda – Antwerpen – Brussel heet, is net vanaf station Breda vertrokken. Ondanks dat de NS kort na de start het aantal wagons op het traject uitbreidde, zit de trein bij lange na niet vol.

Wie er wel in de trein zit is Manon Sterkens, een 19-jarige scholiere uit Oirschot. Ze loopt stage bij de Zoo in Antwerpen waar ze de wilde dieren mee helpt verzorgen. Iedere dag treint ze op en neer. De eerste twee weken van haar stage verliep de treinreis nog via Roosendaal. Sinds de nieuwe verbinding over de HSL naar Belgie hoeft dat niet meer. ,,Scheelt me toch weer een half uur.''

Steevast loopt ze ’s ochtends voor negenen de dierentuin binnen. Maar het tijdstip waarop ze ’s avonds weer thuis is, varieert - tegen haar zin - nog weleens. De trein van Antwerpen naar Breda heeft regelmatig vertraging, is Manons ervaring. ,,Laatst stonden we nog veertig minuten vast in een tunnel. En afgelopen maandag viel mijn trein helemaal uit.’’

Een andere passagier die het verhaal zwijgend aanhoort, lacht minzaam. Nee, reageren wil hij liever niet. ,,Ik werk bij ProRail’’, legt hij uit. ,,Lijkt me niet verstandig.’’ Niki Janssens, instructeur bij de NMBS, de Belgische spoorwegen, die ook in de trein zit, wil wel praten. Hij houdt het op kinderziektes. ,,Dat zie je eigenlijk altijd bij nieuwe verbindingen. Maar dat komt wel goed'', klinkt het geruststellend.

Sussende woorden hoor je ook bij de NS. Woordvoerder Ton Boon heeft het over een 'wenningsperiode'. ,,Maar de cijfers gaan omhoog. De punctualiteit van de verbinding neemt toe. '' Concrete cijfers zegt Boon overigens nog niet te kunnen geven. ,,Dat is nog te vroeg, die meten we over een langere periode. Ik verwacht dat we tegen de zomer daarmee komen.''

Vertragingen, uitval en zelfs een station dat wordt overgeslagen door de IC Brussel: het lijkt Theo Peeters allemaal niet te deren. Terwijl een medewerkster van NS met koffie en broodjes langskomt, gaat Peeters, in het dagelijks leven directeur van Theek 5, de bibliotheek in Oosterhout, er nog eens goed voor zitten.

De in Breda woonachtige Peeters is onderweg naar Brussel voor een lezing over het bibliotheekwezen. Lachend: ,,Vertragingen? Ach, wat is er nou makkelijker dan in de trein stappen en straks in hartje stad uitstappen. ,Anders had ik met de auto gemoeten. Nou dan weet je het wel'', wijst hij veelbetekend naar de drukke E19 naast het spoor.

Nog altijd zijn reizigers enthousiast over de nieuwe treinverbinding tussen Breda en Antwerpen, maar over de vertraging en uitval zijn ze minder te spreken.

Bas van Gerwen zag hoe zijn trein vanuit Antwerpen Breda 'vergat' en doorreed naar Rotterdam

Theo Peeters: treinen tussen steden, ideaal

Studente Manon Sterkens: Veertig minuten vast in een spoortunnel